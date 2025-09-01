FC Bayern: Jackson-Deal vor dem Abschluss?

Die wieder aufgenommen Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea über einen Transfer von Nicolas Jackson (24) könnten zeitnah erfolgreich abgeschlossen werden. Laut der ‚Bild‘ steht der Wechsel „kurz bevor“.

Der ‚Telegraph‘ schlägt in eine ähnliche Kerbe und berichtet, dass die Münchner „optimistisch“ sind, den Deal doch noch unter Dach und Fach zu bringen. Der senegalesische Angreifer hält sich weiterhin in München auf.

Mit Chelsea war bereits eine Leihe ausgehandelt, die im Gesamtpaket 15 Millionen Euro kosten sollte. Aufgrund der Verletzung von Angreifer Liam Delap (22) ließen die Blues den Wechsel allerdings zunächst einmal platzen.

Für Chelsea, das Marc Guiu (19) vorzeitig von dessen Sunderland-Leihe zurückgeholt hat, soll nun ausschließlich ein fester Abgang respektive ein Gastspiel samt Kaufpflicht infrage kommen. Ein solches Transfermodell hatten die Bayern zuletzt eigentlich ausgeschlossen.