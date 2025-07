Wanner trifft wichtige Entscheidung

Paul Wanner sieht seine Zukunft vorerst außerhalb von München. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der 19-jährige Linksfuß beim FC Bayern keine Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten sieht. Deshalb wolle sich Wanner erneut verleihen lassen, aber auch ein Verkauf – möglicherweise mit Rückkaufoption – sei eine Option.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen beiden Saisons hatte Wanner in Elversberg und Heidenheim tolle Fortschritte gemacht. Im offensiven Mittelfeld ist die Konkurrenz bei den Bayern allerdings riesig, auch wenn Jamal Musiala (22) langfristig ausfällt, Florian Wirtz (22) zum FC Liverpool gewechselt ist und Thomas Müller (35) seine Karriere andernorts ausklingen lassen wird.

Interesse an Wanner signalisierten in den vergangenen Wochen vor allem Werder Bremen und der VfB Stuttgart. Die Schwaben haben inzwischen Noah Darvich (18) für die gleiche Position verpflichtet. Ob man beim Pokalsieger noch Bedarf an einem weiteren Zehner-Talent sieht, ist zur Stunde noch offen.