Everton bestätigt Aznou-Angebot

Der FC Everton arbeitet an einer Verpflichtung von Linksverteidiger Adam Aznou (19) vom FC Bayern. Trainer David Moyes bestätigt der ‚BBC‘: „Wir haben ein Angebot gemacht. Er ist ein junger Spieler. Wir glauben, dass er eine gute Zukunft und viel Potenzial hat.“ Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer neun Millionen Euro plus drei Millionen Boni. Die Münchner sollen sich zudem ein Matching Right gesichert haben.

Moyes erklärt, dass Evertons Aktivitäten auf dem Transfermarkt mit dem Aznou-Transfer noch nicht abgeschlossen sind: „Wir haben drei Spieler verpflichtet. Wenn man die abzieht, brauchen wir immer noch fünf oder sechs Spieler.“