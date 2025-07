Im Schaufenster: Zwei Bundesligaklubs heiß auf Antiste

Es war nur eine recht kurze Verweildauer, die Janis Antiste beim 1. FC Nürnberg vergönnt war. Im Winter heuerte der 22-jährige Franzose am Deadline Day per Last-Minute-Leihe bei den Franken an. In nur zwölf Spielen gab der Angreifer mit fünf Treffern und zwei Vorlagen eine hervorragende Arbeitsprobe ab. Die mit US Sassuolo vereinbarte Kaufoption von vier Millionen Euro war dem FCN jedoch am Ende zu hoch.

Nürnberg-Coach Miroslav Klose hätte seinen Schützling gerne weiterhin an Bord gehabt. Die Chancen stehen jedoch gut, dass Antiste erneut in Deutschland auf Torejagd geht. Nach FT-Informationen haben der FC St. Pauli und Mainz 05 die Leistungen des Rechtsfußes aufmerksam verfolgt und haben den Angreifer auf der Einkaufsliste. Mit seinem Interesse ist das Bundesliga-Duo aber nicht alleine.

Rapid Wien konkurriert ebenfalls um dessen Unterschrift und ist mit seinen Bemühungen um Antiste nach FT-Informationen von dem Trio am weitesten. Klar ist schon jetzt, dass der Mittelstürmer definitiv nicht mehr zu Sassuolo zurückkehrt. Zum Trainingslager des italienischen Erstligisten ist der Ex-Nürnberger Berichten zufolge nicht mehr eingeladen. Sein Vertrag läuft ohnehin 2026 aus.