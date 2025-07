Wien verpflichtet Ex-Nürnberger Antiste

Per Leihe schließt sich Janis Antiste Rapid Wien an. Der österreichische Bundesliga-Klub verkündet, dass der 22-jährige Stürmer von der US Sassuolo für eine Saison zu den Grün-Weißen wechselt. Von einer Kaufoption respektive -pflicht ist in der Vereinsmitteilung nicht die Rede.

In der vergangenen Rückrunde lief der Torjäger für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga auf. Dort zielte Antiste fünf Treffer in zwölf Spielen für den Club. Geschäftsführer Markus Katzer freut sich auf den Neuzugang: „Er hat bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau in drei der Top-Fußballländer Europas gesammelt und ich freue mich sehr, dass wir ihn künftig in unserer Mitte willkommen heißen dürfen.“