Son vor Überraschungswechsel?

Die Wege von Tottenham Hotspur und Heung-Min Son werden sich diesen Sommer nach zehn gemeinsamen Jahren aller Voraussicht nach trennen. Die Londoner stehen ein Jahr vor dessen Vertragsende einem Verkauf ihres Kapitäns offen gegenüber. Mit seinen 33 Jahren ist der Angreifer zudem zu alt, um in den Plänen von Trainer Thomas Frank künftig eine zentrale Rolle beim geplanten Umbruch zu spielen.

„Im Moment habe ich einen Spieler, der voll engagiert ist, gut trainiert und morgen spielen wird“, sagte der dänische Coach zuletzt über Sons Situation, „wenn ein Spieler lange Zeit bei einem Verein ist, muss der Verein immer eine Entscheidung treffen.“ Und diese könnte den Routinier in eine völlig neue Richtung führen. Denn wie ‚The Athletic‘ berichtet, bemüht sich der Los Angeles FC derzeit intensiv um Sons Unterschrift.

Erstes Interesse hatte der LAFC bereits einmal geknüpft, doch nun drängt der MLS-Klub dem Bericht zufolge darauf, den südkoreanischen Nationalspieler in den kommenden Wochen an Bord zu holen. Das zweite Transferfenster der MLS öffnet am heutigen 24. Juli und läuft bis zum 21. August.

Son wird allerdings vor einem potenziellen Wechsel noch an den in Südkorea geplanten Testspielen der Asientour teilnehmen. Sollte Son im Anschluss beim LAFC unterschreiben, würde er dort auf seinen langjährigen Spurs-Teamkollegen Hugo Lloris treffen. Der französische Torhüter unterschrieb 2024 bei den Kaliforniern.