Müllers Wahl ist getroffen

Thomas Müller hat Klarheit über den nächsten Schritt seiner Karriere geschaffen. Laut ‚Bild‘-Reporter Christian Falk wird der 35-Jährige in die MLS wechseln – nur der neue Klub bleibt nach wie vor unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde der Bayern-Routinier auch mit einem Transfer zum FC Sydney in Australien in Verbindung gebracht, doch die Entscheidung ist nun gefallen: Müller zieht es in die USA. Dort soll er einen Vertrag für die laufende und kommende Saison bis Ende 2026 unterschreiben. In einem YouTube-Video kündigte er an, den neuen Verein am kommenden Montag bekanntzugeben. In der engeren Auswahl stehen derzeit der Los Angeles FC und der FC Cincinnati. Nach 25 Jahren und insgesamt 756 Partien verließ Müller den FC Bayern München.