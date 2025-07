„Große Lust auf dieses Abenteuer“: Müller spricht über neuen Klub

Nach 15 Jahren trennten sich in diesem Sommer die Wege von Thomas Müller und dem FC Bayern. Eine Entscheidung über seinen neuen Verein hat der 35-Jährige noch nicht getroffen. Klar ist jedoch: Ein mögliches Karriereende ist vom Tisch, Müller macht weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

In einem Interview am Rande eines Werbespots begründet Müller sein langes Zögern: „Wenn du so lange immer um die höchsten Ziele im europäischen Fußball spielst, ist dieser Schritt woanders hin immer ein großer. Aber er ist natürlich auch ein Abenteuer und auf dieses Abenteuer habe ich jetzt große Lust.“

Das neue Abenteuer wird der Routinier wohl in Australien oder den USA wagen. Dem Vernehmen nach sind der Sydney FC und der Los Angeles FC die letzten beiden verbliebenen Optionen für den Kreativspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe mich ja auch schon dazu geäußert, dass die MLS durchaus auch eine interessante Liga ist. Vor allem in Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zentriert sich der Fokus auf den Fußball. Ich wurde ja mit dem ein oder anderen Verein schon in Verbindung gebracht und habe mich natürlich auch mit diesen Themen beschäftigt“, gibt Müller preis.