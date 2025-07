Absurde Sperre und frohe Kunde für Messi

Die Regeln im US-Sport machen auch vor Lionel Messi nicht Halt. Wie die Major League Soccer offiziell bestätigt, wird der Superstar – ebenso wie der spanische Weltmeister Jordi Alba – für die wichtige Partie seines Teams Inter Miami gegen den FC Cincinnati in der Nacht auf Sonntag (1:15 Uhr) gesperrt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Hintergrund: Messi und Alba hatten die Teilnahme am All Star-Spiel der MLS gegen die Auswahl der mexikanischen Liga am Donnerstag abgesagt. „Jeder der Spieler, der ohne Genehmigung der Liga nicht am All Star-Spiel teilnimmt, ist nicht berechtigt, am folgenden Spiel seiner Mannschaft teilzunehmen“, begründet die Liga ihren harten Schritt.

Bei Messi dürfte das für Stirnrunzeln sorgen. Ob er seine anvisierte Vertragsverlängerung um ein Jahr bis Ende 2026 nun nochmal überdenkt? Unklar. Die schwerreiche saudische Liga hat längst die Angel nach dem achtmaligen Weltfußballer ausgeworfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Messi bekommt seinen Bodyguard

Derweil gibt es aber auch gute Neuigkeiten für Messi. Wie Inter in der Nacht auf Samstag bekanntgab, ist der Transfer von Rodrigo de Paul nach Miami fix. Der 31-jährige Mittelfeldmann kommt von Atlético Madrid. In der argentinischen Nationalmannschaft hat de Paul den Ruf als Messis Bodyguard – läuft er doch den ein oder anderen Meter für den 38-Jährigen mit und ist stets als erster zur Stelle, falls Gegner Messi mal zu hart angehen. Diesem Job darf er künftig also auch auf Vereinsebene nachgehen.