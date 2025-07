Atléticos 72-Millionen-Flop Lemar zur Konkurrenz

Thomas Lemar wechselt innerhalb Spaniens den Arbeitgeber. Übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und Ivan Quirós zufolge bricht der Offensivakteur seine Zelte bei Atlético Madrid ab, um sich dem FC Girona anzuschließen. Angedacht ist eine einjährige Leihe, Girona übernehme 50 Prozent des üppigen Gehalts.

Lemar war 2018 für sagenhafte 72 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Colchoneros gekommen. Seitdem sammelte der Franzose schmeichelhafte 29 Scorerpunkte (zehn Treffer, 19 Vorlagen) in 186 Pflichtspielen. Zuletzt wurde unter anderem auch über eine Rückkehr in seine Heimat zu Olympique Lyon spekuliert, nun geht es für Lemar aber in Spanien weiter.