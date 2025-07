Unwiderstehliches Angebot für Cucurella

Um unzufriedene Fans zurückzugewinnen und Starspieler Cristiano Ronaldo (40) zufriedenzustellen, arbeitet Al Nassr an einer Umstrukturierung seines Kaders. Neben der bevorstehenden Verpflichtung von João Félix (25/FC Chelsea) strecken die Saudis laut der ‚Marca‘ jetzt auch die Fühler nach Teamkollege Marc Cucurella aus. Weil Chelsea den 27-jährigen Linksverteidiger eigentlich behalten möchte, soll Al Nassr an einem „unwiderstehlichen Angebot“ arbeiten.

Trotz Chelseas XXL-Kader mit acht zentralen Mittelfeldspielern und neun Innenverteidigern haben die Blues mit Cucurella und Ben Chilwell (28) nur zwei Linksverteidiger in ihrem Aufgebot. Zudem war der Spanier ein Schlüsselspieler bei den Siegen in der Conference League sowie der Klub-Weltmeisterschaft und steuerte in der vergangenen Saison in 54 Spielen sieben Tore und vier Vorlagen bei.