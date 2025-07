HSV: Poreba vor Zweitliga-Wechsel

Lukasz Poreba (25) bricht seine Zelte beim Hamburger SV zeitnah ab. Der ‚Bild‘ zufolge gilt es als beschlossene Sache, dass sich der Mittelfeldspieler einem Klub aus der zweiten Liga leihweise anschließen wird. In der Verlosung befinden sich demzufolge noch die SV Elversberg sowie Eintracht Braunschweig.

Laut dem polnischen Journalisten Jerzy Chwalek wähnen sich die Saarländer aktuell in der Pole Position. Poreba, der vergangene Saison 19 Mal für die Rothosen zum Einsatz kam, wird wohl nicht der Sprung in die Bundesliga zugetraut. In der Hansestadt steht der frühere polnische U-Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag.