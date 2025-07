Neuer Klub für Eggestein

Johannes Eggestein läuft künftig in Österreich auf. Austria Wien verkündet die Verpflichtung des 27-Jährigen, der einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Auch der 1. FC Nürnberg bemühte sich um den Stürmer, dessen Vertrag beim FC St. Pauli Ende Juni ausgelaufen war, muss sich nun aber anderweitig nach Alternativen umschauen.

„Ich freue mich sehr, hier in Wien bei so einem großen Traditionsverein wie der Austria sein zu können. Ich weiß, dass Austria Wien eine sehr große Reichweite und Unterstützung hat und die Vorfreude auf die ersten Spiele ist groß. Es freut mich, den Klub in seiner Entwicklung begleiten zu dürfen und hoffe, dass wir möglichst rasch Erfolge feiern können“, sagt Eggestein selbst.