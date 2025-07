25 Millionen: Aktürkoglu vor Benfica-Abflug?

Nach nur einem Jahr bei Benfica Lissabon könnte es Kerem Aktürkoglu wieder in die Türkei ziehen. Wie die türkische Tageszeitung ‚Fanatik‘ berichtet, pocht Besiktas auf einen Transfer des Flügelspielers. Dem Bericht zufolge fordert Benfica eine Ablöse im Bereich von 20 bis 25 Millionen Euro. Besiktas würde eine Leihe mit Kaufoption oder -pflicht präferieren. In Portugal steht Aktürkoglu noch bis 2029 unter Vertrag.

Erst vor einem Jahr war der 26-Jährige für zwölf Millionen Euro von Galatasaray zum Klub aus Lissabon gewechselt. In der vergangenen Saison zählte der Türke (44 Länderspiele) zum absoluten Stammpersonal der Adler und absolvierte insgesamt 53 Spiele, in denen er 29 Scorerpunkte (16 Tore, 13 Vorlagen) beisteuerte. Nach Mittelfeldspieler Orkun Kökcü (24), der bereits von Benfica zu Besiktas wechselte, könnte es nun den nächsten türkischen Nationalspieler in den schwarz-weißen Teil von Istanbul ziehen.