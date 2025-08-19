Neuer Keeper: Gala mit 20-Millionen-Angebot

Galatasaray bietet für Schlussmann Diogo Costa (25). Wie ‚Sky‘ berichtet, stellt der türkische Meister dem FC Porto 20 Millionen Euro plus Boni in Aussicht, um den portugiesischen Nationaltorhüter zwei Jahre vor Vertragsende loszueisen.

Priorität genießt jedoch weiterhin eine Verpflichtung von Ederson (32), mit dem man sich bereits einig ist. Knackpunkt bleibt jedoch die riesige Diskrepanz in puncto Ablösevorstellungen mit Manchester City. Kommt kein Ederson-Deal, soll Costa, der ausgerechnet auch bei den Skyblues ein Thema ist, an den Bosporus wechseln.