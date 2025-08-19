Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Neuer Keeper: Gala mit 20-Millionen-Angebot

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Diogo Costa beim Training @Maxppp

Galatasaray bietet für Schlussmann Diogo Costa (25). Wie ‚Sky‘ berichtet, stellt der türkische Meister dem FC Porto 20 Millionen Euro plus Boni in Aussicht, um den portugiesischen Nationaltorhüter zwei Jahre vor Vertragsende loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Priorität genießt jedoch weiterhin eine Verpflichtung von Ederson (32), mit dem man sich bereits einig ist. Knackpunkt bleibt jedoch die riesige Diskrepanz in puncto Ablösevorstellungen mit Manchester City. Kommt kein Ederson-Deal, soll Costa, der ausgerechnet auch bei den Skyblues ein Thema ist, an den Bosporus wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Liga Portugal Bwin
Galatasaray
Porto
Diogo Costa

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Porto Logo FC Porto
Diogo Costa Diogo Costa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert