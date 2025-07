Neue Ära im Tor: City macht Ernst bei Costa

Manchester City steckt auch diesen Sommer zahlreiche Ressourcen in die Verbesserung des Kaders. Rund 145 Millionen Euro haben die Skyblues bereits für Verstärkungen ausgegeben. Auf der Torhüterposition will und muss der von Pep Guardiola trainierte Klub ebenfalls nachlegen. Ederson (31) und Stefan Ortega (32) befinden sich beide im jeweils letzten Vertragsjahr. Eine Wachablösung steht an.

Wie ‚Maisefutbol‘ berichtet, intensiviert City mittlerweile die Bemühungen um Diogo Costa. Der Schlussmann vom FC Porto steht nach FT-Infos bereits seit dem Frühjahr auf der Wunschliste des Tabellendritten der abgelaufenen Premier League-Saison. Angesichts des bevorstehenden Abgangs von Ederson zu Galatasaray haben die Skyblues vor, den Poker zu eröffnen.

Dabei ist die Rede von einem Angebot über 60 Millionen Euro für Costa. Der 25-Jährige ist noch bis 2027 an den FC Porto gebunden und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Möglich, dass City zu der gebotenen Ablöse noch einige Boni draufpackt, um den Zuschlag für Portugals Nummer eins zu erhalten.