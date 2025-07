Gala-Angebot für Ederson

Möglicherweise hütet Ederson (31) bald in der Süper Lig das Tor. Laut Yagiz Sabuncuoglu hat Galatasaray ein Eröffnungsangebot für den brasilianischen Keeper an Manchester City geschickt. In welcher Höhe sich die Offerte bewegt, bleibt allerdings offen.

Gala tüftelt seit geraumer Zeit an einer bemerkenswerten Transferoffensive. Unter anderem gelang es den Löwen, Leroy Sané (29) ablösefrei zu verpflichten. Für Victor Osimhen (26) von der SSC Neapel soll der Ablöserekord geknackt werden. Ederson könnte der nächste Star auf der Liste werden.