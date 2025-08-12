City gibt Rekordeinkauf Grealish ab

Manchester City und Jack Grealish gehen vorerst getrennte Wege. Wie der FC Everton offiziell bekanntgibt, wechselt der Linksaußen per Leihe für ein Jahr zu den Toffees. Dem Vernehmen nach kann der Klub aus Liverpool den 29-Jährigen anschließend per Kaufoption für rund 58 Millionen Euro festverpflichten. In Manchester steht Grealish bis 2027 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon länger war klar, dass City-Trainer Pep Guardiola nicht mehr mit dem Offensivspieler plant. Bereits bei der Klub-WM war der englische Dribbelkünstler nicht Teil des Kaders. In der vergangenen Saison kam Grealish zwar insgesamt auf 32 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen), stand dabei jedoch nur 16 Mal in der Startelf.

Die Skyblues hatten den Rechtsfuß vor vier Jahren für die vereinsinterne Rekordsumme von 117,5 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet. Nachdem er in den ersten Spielzeiten noch eine wichtige Rolle gespielt hatte, sanken die Einsatzzeiten zuletzt rapide. Mit dem Wechsel nach Everton möchte der 39-malige Nationalspieler seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen.