Menü Suche
Kommentar
Premier League

City verleiht Neuzugang Nypan

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Sverre Nypan im Duell mit Casemiro @Maxppp

Sverre Nypan (18) muss auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Klub Manchester City noch eine Weile warten. Laut Fabrizio Romano verleihen die Skyblues den zentralen Mittelfeldspieler umgehend an Zweitligist FC Middlesbrough.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte Juli unterschrieb Nypan einen Vertrag bis 2030 bei City. Der Guardiola-Klub zahlt für den norwegischen U21-Nationalspieler 15 Millionen Euro an Rosenborg BK.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Championship
ManCity
Middlesbrough
Sverre Halseth Nypan

Weitere Infos

Premier League Premier League
Championship Championship
ManCity Logo Manchester City FC
Middlesbrough Logo FC Middlesbrough
Sverre Halseth Nypan Sverre Halseth Nypan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert