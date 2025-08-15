City verleiht Neuzugang Nypan

Sverre Nypan (18) muss auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Klub Manchester City noch eine Weile warten. Laut Fabrizio Romano verleihen die Skyblues den zentralen Mittelfeldspieler umgehend an Zweitligist FC Middlesbrough.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte Juli unterschrieb Nypan einen Vertrag bis 2030 bei City. Der Guardiola-Klub zahlt für den norwegischen U21-Nationalspieler 15 Millionen Euro an Rosenborg BK.