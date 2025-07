Rekord pulverisiert: Besiktas verpflichtet Kökcu

Die türkische Süper Lig rüstet weiter auf. Wie Besiktas mitteilt, wechselt Orkun Kökcü von Benfica zum Istanbuler Klub. Der 24-Jährige wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen, anschließend greift eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an weiteren Boni. Morgen Abend wird eine feierliche Unterzeichnungszeremonie im Stadion stattfinden, kündigt der Klub an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist der Rekordtransfer für Besiktas. Diesen Titel hatte bislang Moatasem Al-Musrati (29) inne, der im vergangenen Sommer für elf Millionen zum türkischen Klub gewechselt war. Dem Vernehmen nach hat Besiktas dem Offensivspieler mit der Rückennummer 10 und der Kapitänsbinde von einem Engagement überzeugt. In diesem Sommer wurde bereits Tammy Abraham (27) verpflichtet, bei dem die Kaufoption bei 13 Millionen liegt.