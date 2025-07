Doch alles klar bei Gyökeres?

Der FC Arsenal und Sporting Lissabon haben sich in den Verhandlungen um Mittelstürmer Viktor Gyökeres (27) doch nochmal aufeinander zubewegt. ‚The Athletic‘ berichtet, dass die Gespräche sogar zeitnah abgeschlossen werden könnten. Auf der Insel liegt bereits ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2030 für den schwedischen Nationalspieler (26 Länderspiele) bereit.

Dabei sah es zuletzt danach aus, als würde der zwischenzeitlich sicher geglaubte Deal aufgrund der hohen Forderungen der Portugiesen platzen. Gyökeres selbst fehlte beim Trainingsauftakt des amtierenden Meisters, um den Wechsel zu erzwingen.

Erfolgreicher Streik?

Daraufhin stellte Sporting-Präsident Frederico Varandas klar: „Wenn sie nicht bereit sind, den Marktwert von Viktor zu zahlen, können wir damit für die nächsten drei Jahre gut leben.“ Inzwischen konnten die Ungereimtheiten wohl aus der Welt geschafft werden.

Laut Fabrizio Romano stellt Arsenal knapp weniger als die aufgerufenen 70 Millionen Euro plus zehn Millionen an Zuschlägen in Aussicht. Somit könnte Gyökeres hinter Declan Rice (116 Millionen) und Nicolas Pépé (80 Millionen) zum drittteuersten Einkauf der Vereinsgeschichte avancieren, sollten alle Bonuszahlungen erfolgen.