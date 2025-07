Gyökeres-Streit eskaliert | Endrick trifft Entscheidung

Strafe für Gyökeres

Um seinen Wechsel zum FC Arsenal zu erzwingen, ist Viktor Gyökeres (27) dem Trainingsauftakt von Sporting Lissabon ferngeblieben. Die schwedische Tormaschine wirft Präsident Frederico Varandas vor, sich nicht an das Gentlemen‘s Agreement zu halten, Gyökeres für weniger als die fixierte Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro ziehen zu lassen. Bei Sporting verweist man weiter auf den bis 2028 datierten Vertrag. Mehr noch: Laut dem ‚Guardian‘ erwägt der portugiesische Meister, Gyökeres mit einer Geldstrafe zu belegen.

Varandas stellt außerdem klar: „Wenn sie nicht bereit sind, den Marktwert von Viktor zu zahlen, können wir damit für die nächsten drei Jahre gut leben. Diese Strategie erschwert es dem Spieler auch, den Verein zu verlassen. Niemand steht über den Interessen des Vereins. Egal, wer es ist.“ Mit Boni soll die derzeitige Forderung bei 80 Millionen und damit über der vermeintlichen Absprache liegen. Varandas betont: „Wir sind gelassen. Mit dem Ende der Transferperiode, einer hohen Geldstrafe und einer Entschuldigung gegenüber der Mannschaft wird sich alles klären.“

Endrick will kämpfen

Auch der Höhenflug von Senkrechtstarter Gonzalo García (21) – vier Tore in sechs Klub-WM-Spielen – ändert nichts an der Meinung von Endrick (18). Der junge Brasilianer will sich trotz der enormen Konkurrenz in der Offensive bei Real Madrid durchbeißen. Nach Informationen der ‚as‘ schließt Endrick eine Leihe in der anstehenden Saison aus.

Obwohl der 48-Millionen-Neuzugang in seiner Debütsaison nur auf 350 Ligaminuten kam und der Verein ihm gerne mehr Spielpraxis bei einem anderen Verein verschaffen würde, will Endrick bleiben. „Er ist im größten und wichtigsten Verein der Welt“, zitiert die ‚as‘ eine spielernahe Quelle. Ein Status, den Endrick offenbar nicht einmal für eine Leihsaison aufgeben will.