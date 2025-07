Fünf deutsche Klubs wollen Perraud

Romain Perraud könnte Betis Sevilla nach nur einem Jahr wieder verlassen und in Deutschland landen. Laut der Regionalzeitung ‚Diario de Sevilla‘ haben gleich fünf deutsche Klubs den französischen Linksverteidiger im Blick: Hertha BSC, Union Berlin, der VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim und der 1. FSV Mainz 05.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl der 27-Jährige vertraglich bis 2029 an Betis gebunden ist, scheint sein Verbleib nicht in Stein gemeißelt. Auch Vereine aus England, Italien und Frankreich sollen den Linksfuß auf dem Zettel haben. Konkrete Angebote liegen dem La Liga-Vertreter derzeit allerdings noch nicht vor. Die Ablöse dürfte sich in einem ähnlichen Rahmen wie beim damaligen Wechsel vom FC Southampton bewegen – rund 3,5 Millionen Euro.