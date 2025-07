Augsburg: Massengo hat unterschrieben

Der FC Augsburg hat bei Han-Noah Massengo (24) schnell alles klargemacht. Laut Sacha Tavolieri hat der designierte Neuzugang bereits einen Fünfjahresvertrag beim Bundesligisten unterschrieben. Die medizinischen Untersuchungen sollen am morgigen Montag erfolgen.

An den FC Burnley fließt dem Transferinsider zufolge eine Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro. Zudem können weitere Zuschläge folgen. FT hatte bereits vor einigen Tagen vom Interesse der Fuggerstädter am französischen Mittelfeldspieler berichtet. Nun darf Cheftrainer Sandro Wagner zeitnah die gewünschte Verstärkung im Kader begrüßen.