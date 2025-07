BVB geht leer aus: ManCity schnappt sich Nypan

Manchester City investiert in die Zukunft. Wie die Skyblues offiziell machen, schließt sich das norwegische Toptalent Sverre Nypan dem englischen Erstligisten an und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse werden dem Vernehmen nach rund 15 Millionen fällig, die ManCity an Rosenborg Trondheim überweist.

Der Klub aus der Premier League hat im Rennen um das 18-jährige Talent unter anderem Borussia Dortmund ausgestochen. Gleich eingebunden werden soll Nypan beim Team von Pep Guardiola aber noch nicht, vielmehr steht eine Leihe im Raum. Wohin, ist noch nicht klar.