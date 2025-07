Real fällt Paz-Entscheidung

Nico Paz wird auch in der kommenden Saison für Como 1907 in der Serie A auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Real Madrid die im Vertrag verankerte Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro in diesem Sommer nicht aktivieren. Como sei darüber bereits informiert. Der argentinische Offensivspieler war vor einem Jahr für rund sechs Millionen Euro von den Königlichen nach Norditalien gewechselt. Im Zuge des Transfers sicherte sich Real eine erste Rückkaufoption für 2025 sowie eine weitere für den Sommer 2026 – diese beläuft sich auf neun Millionen Euro und soll nach aktuellem Stand dann auch gezogen werden.

Paz, der aus der Jugendakademie von Real Madrid stammt, feierte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch in der Serie A. In 35 Einsätzen sammelte der 20-Jährige 15 Scorer (sechs Tore, neun Vorlagen). Auch Bayer Leverkusen zeigte zuletzt Interesse am kreativen Linksfuß, der die Offensive der Werkself unabhängig vom Transfer von Malik Tillman (23) ergänzen sollte. Paz bleibt jedoch bei Como, mit der klaren Perspektive, im Sommer 2026 zu Real zurückzukehren.