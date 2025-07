Wirtz-Nachfolger: Leverkusen kassiert Korb

Nach den lukrativen Verkäufen von Florian Wirtz (22) und Jeremie Frimpong (24) zum FC Liverpool sowie dem von Odilon Kossounou (24) zu Atalanta Bergamo ist die Kriegskasse von Bayer Leverkusen gut gefüllt. Etwa 200 Millionen Euro brachten die drei Transfers ein. Einiges davon soll in Neuzugänge fließen, um in der Meisterschaft wieder angreifen zu können.

Der Fokus liegt noch immer auf der Spielmacherposition, der Nachfolger von Florian Wirtz wird gesucht. Zwar bahnt sich aktuell der Transfer von Malik Tillman (23) von der PSV Eindhoven an, doch damit wäre die Lücke nicht geschlossen. Selbst wenn der offensive Mittelfeldspieler, dessen Transfer sich aufgrund der Auslegung einer Vertragsklausel aktuell schwierig gestaltet, kommt, soll noch ein echter Zehner verpflichtet werden.

Wunschkandidat sagt ab

Neu-Coach ten Hag wünscht sich Nico Paz von Como 1907. Der hat laut ‚Bild‘ nun jedoch abgesagt. Der 20-Jährige will demzufolge lieber in Italien bleiben und mit dem Überraschungsaufsteiger der vergangenen Saison die Top5 angreifen.

Paz stammt aus der Jugend von Real Madrid und war im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro nach Como gewechselt. Die Königlichen hätten den Argentinier per Klausel für acht Millionen Euro wieder zurückkaufen und dann für rund 30 Millionen an Bayer weitergeben können. Doch Paz hat laut ‚Bild‘ kein Interesse an dem Deal.

Auch Güler wohl keine Option

Anders wäre die Entscheidung ausgefallen, wenn Como-Coach Cesc Fàbregas sich für einen Wechsel zum deutschen Vizemeister entschieden hätte. Der Spanier war lange Zeit einer der Kandidaten für die Nachfolge von Xabi Alonso, blieb aber ebenfalls lieber in Italien.

Die Suche nach einem Wirtz-Nachfolger geht indes für Leverkusen weiter. Der Klub hat weitere Optionen auf dem Zettel, Geld ist genug vorhanden. Arda Güler (20) scheint jedoch ebenfalls kein echter Kandidat mehr zu sein. Der Real-Profi erhält aktuell viele Einsatzminuten bei der Klub-WM und wird daher wohl tendenziell eher nicht für eine Leihe zur Verfügung stehen.