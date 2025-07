Sieben Millionen: BVB-Flirt Hadjam in die Bundesliga?

Der Weg von Jaouen Hadjam könnte aus der Schweiz in die Bundesliga führen. Wie der Journalist Marc Mechenoua berichtet, ist der FC Augsburg am 22-jährigen Linksverteidiger interessiert. Die Young Boys Bern fordern allerdings sieben Millionen Euro für den Algerier.

Zudem sollen auch der FC Turin, der FC Sevilla und die Wolverhampton Wanderers Hajdam auf der Liste haben. Vor eineinhalb Jahren war der algerische Nationalspieler für 1,3 Millionen vom FC Nantes in die Schweiz gewechselt und sammelte in der vergangenen Saison erste Erfahrungen in der Champions League. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. In der Vergangenheit hatte sich auch Borussia Dortmund für Hajdam interessiert.