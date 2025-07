Fernandes verlässt Mainz

Der 1. FSV Mainz 05 lässt Edimilson Fernandes ziehen. Der 29-Jährige schließt sich nach sechs Jahren bei den Rheinhessen dem BSC Young Boys an und unterschreibt bis 2029. Dort spielte der zentrale Mittelfeldspieler bereits auf Leihbasis vor drei Jahren.

In Mainz hatte Fernandes, der 2019 für 7,5 Millionen Euro von West Ham zum Bundesligisten gewechselt war, keine Zukunft mehr. In der vergangenen Saison war er an Stade Brest verliehen und spielte dort unter anderem in der Champions League. Sein Vertrag in Mainz wäre 2026 ausgelaufen.