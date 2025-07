Mainz: Interessent für Richter

Möglicherweise schnürt Marco Richter in Kürze schon seine Schuhe in der Serie A. Nach ‚Sky‘-Informationen zeigt der AC Pisa Interesse an einer Verpflichtung des 27-Jährigen vom 1. FSV Mainz 05. Der Bundesligist präferiert einen Transfer, wäre aber auch bei einer Leihanfrage gesprächsbereit, so der Pay-TV-Sender.

In der vergangenen Spielzeit lief Richter bereits auf Leihbasis für den Hamburger SV auf. In Mainz hat der Rechtsfuß trotz Vertrag bis 2027 keine Zukunft mehr. 2023 zahlten die Nullfünfer noch drei Millionen Euro Ablöse an Hertha BSC für Richter.