Neapel vor 60-Millionen-Doppelschlag

Die SSC Neapel rüstet in der Offensive weiter auf. Neben Noa Lang (26), der für rund 28 Millionen Euro von der PSV Eindhoven kommen wird und am heutigen Tag bereits seinen Medizincheck absolviert hat, will man sich auch bei der Ligakonkurrenz bedienen. Lorenzo Lucca (24) von Udinese Calcio ist das auserkorene Ziel. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Gli Azzurri Udinese ein erstes Angebot unterbreitet. Der Stürmer soll zunächst gegen eine Gebühr von sechs Millionen für ein Jahr ausgeliehen werden, ehe im nächsten Sommer eine Kaufpflicht greift. Diese siedelt sich im Bereich von rund 26 Millionen Euro an.

Mit Lang erhält der amtierende Scudetto-Sieger einen spielstarken Flügelspieler, der in der vergangenen Saison für die PSV wettbewerbsübergreifend 26 Scorer (14 Tore, zwölf Vorlagen) in 44 Spielen beisteuerte. Lucca ist für den Sturm eingeplant. Der 2,01 Meter große Knipser erzielte in der abgelaufenen Spielzeit zwölf Tore in 33 Serie A-Spielen. Mit den Transfers rüstet sich die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Conte für die Titelverteidigung und die Champions League in der kommenden Saison.