Klare Preisvorstellung: Juve arbeitet an Chabot-Transfer

In der Serie A machte sich Jeff Chabot schon in jungen Jahren bei Sampdoria Genua und Spezia Calcio einen Namen. Für den ganz großen Durchbruch reichte es aber nicht. Der gelang dem 27-Jährigen dann beim 1. FC Köln und und in der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart.

Mit seinen Leistungen hat Chabot Rekordmeister Juventus Turin auf sich aufmerksam gemacht. Schon Thiago Motta hatte im vergangenen Winter ein Auge auf den Abwehrboss geworfen und auch der neue Trainer Igor Tudor will den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ unbedingt zur Alten Dame locken.

Zahlungskräftige Konkurrenz

Die italienische Sportzeitung berichtet, dass die Italiener Chabot für 15 Millionen Euro verpflichten wollen. Vor einem Jahr hatten die Schwaben vier Millionen ans Geißbockheim überwiesen, somit würde dem VfB ein dickes Transferplus winken.

Zumal der Preis, sollte Stuttgart überhaupt zu einem Verkauf bereit sein, noch steigen dürfte. Denn aus Saudi-Arabien lockt der Neom SC, der vom saudischen Staatsfond PIF finanziert wird und dementsprechend zahlungskräftig daherkommt.