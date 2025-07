Neuer Flügel: Bedient sich Barça beim FC Bayern?

Nico Williams (23) bleibt bei Athletic Bilbao, Luis Díaz (28/FC Liverpool) sowie Marcus Rashford (27/Manchester United) scheinen zu kostspielig zu sein. Deshalb fahndet der FC Barcelona nach der Verpflichtung von Roony Bardghji (19) für 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach weiteren günstigen Alternativen.

Ausgerechnet beim FC Bayern, der ebenfalls akribisch nach Verstärkungen für die Offensive sucht, könnten die Katalanen fündig werden. Die ‚Bild‘ bestätigt spanische Berichte, laut denen Barça ein Auge auf Bryan Zaragoza (23) geworfen hat.

Der spanische Meister sei sogar schon seit geraumer Zeit am Flügelflitzer dran, der an der Säbener Straße zwar noch bis 2029 unter Vertrag steht, aber in diesem Sommer endgültig den Abflug machen soll.

Die vergangene Saison hatte der Transfer-Flop leihweise bei CA Osasuna verbracht und empfahl sich dort mit ansprechenden Leistungen unter anderem wieder für die Nationalmannschaft. Zahlreiche Vereine stehen als Abnehmer bereit, sodass Bayern darauf hofft, die investierten 17 Millionen Euro wieder vollständig einzunehmen.

Übrigens: Mit Dayot Upamecano (26) und Minjae Kim (28) stehen noch zwei andere Bayern-Spieler auf der Barça-Liste potenzieller Verstärkungen.