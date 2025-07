Vertrag aufgelöst: Aubameyang kommt auf den Markt

Pierre-Emerick Aubameyang hat eine der letzten Hürden für seine Rückkehr nach Europa genommen. Al Qadsiah gibt den Abschied des Stürmers offiziell bekannt. Beim Klub aus Saudi-Arabien besaß der 36-Jährige noch ein Jahr Restvertrag, einigte sich nach FT-Infos aber auf eine Auflösung des Arbeitspapiers. Für Aubameyang steht ein Wechsel in seine französische Heimat bevor.

FT hatte bereits berichtet, dass Olympique Marseille an der Verpflichtung des schnellen Angreifers arbeitet. In der Hafenstadt winkt Aubameyang ein Zweijahresvertrag. Noch ist die Entscheidung aber nicht endgültig in Richtung OM ausgefallen. Bei Al Qadsiah verbrachte der Ex-Dortmunder am Ende nur eine Saison, die er mit 21 Treffern und drei Vorlagen in 36 Spielen beendete.