Ex-Stuttgarter González auf dem Markt

Juventus Turin hat nach nur einer Saison keine Verwendung mehr für den Ex-Stuttgarter Nicolás González. Laut ‚Goal Italia‘ könnte ein Wechsel zu Al Ahli das Dilemma um den 27-jährigen Offensivmann lösen. Nachdem Juve den Linksfuß vor einem Jahr für insgesamt 38 Millionen Euro verpflichtet hatte, soll der Argentinier nur zwölf Monate später schon wieder seine Koffer packen. Die Forderung der Italiener beläuft sich auf 30 Millionen Euro, die Saudis sollen bereit sein, diese Summe auf den Tisch zu legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison kam González in 38 Einsätzen auf fünf Tore und vier Vorlagen, während er 2023/24 für den AC Florenz in 44 Spielen noch 16 Treffer und fünf Vorbereitungen beigesteuert hatte. Aktuell hadert Juventus mit den wiederkehrenden Muskelproblemen und dem hohen Gehalt des Ex-Stuttgarters, das bei rund fünf Millionen Euro brutto liegen soll.