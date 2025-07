Überraschung: Gladbach angelt sich BVB-Juwel

Tyler Meiser steht dicht vor dem Transfer von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Deal bereits abgeschlossen. Der 18-jährige Innenverteidiger werde seinen ersten Profivertrag bei den Gladbachern unterzeichnen.

Bereits in der anstehenden Spielzeit soll Meiser Chancen in der Bundesliga erhalten, für die Saison 2026/27 sei er dann als fester Bestandteil der Profimannschaft vorgesehen.

Bislang lief Meiser für Dortmunds U19 in den nationalen Wettbewerben sowie in der Youth League auf. Einen Einsatz im Team von Niko Kovac hat der deutsche U18-Nationalspieler nicht vorzuweisen, stand aber beim 1:0-Erfolg im November gegen Sturm Graz in der Champions League im Kader. Im BVB-Nachwuchs zählte Meiser mit seiner Geschwindigkeit und seinen Stärken im Spielaufbau zu großen Talenten.