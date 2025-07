All Star Wagner weckt Interesse in Europa

Kai Wagner weckt Interesse in der Ligue 1. Nach FT-Informationen gab es bereits Kontakt hinsichtlich eines Wechsels zum OSC Lille.

Der deutsche Linksverteidiger spielt derzeit eine bärenstarke Saison in der nordamerikanischen MLS. Für Philadelphia Union sammelte Wagner in 23 Spielen starke acht Assists, ein Tor gelang ihm selbst. Kürzlich war der 28-Jährige auch beim MLS-Allstar Game am Ball.