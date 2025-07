Einigung erzielt: Müller vor Unterschrift in Vancouver

So langsam kann Thomas Müller anfangen, die Koffer zu packen. Schon seit Wochen liebäugelt die Legende des FC Bayern mit einem Wechsel in die Major League Soccer. Zuletzt hakte ein Deal noch an Verhandlungen zwischen verschiedenen Klubs, um die Discovery Rights an den richtigen Abnehmer zu überschreiben.

Laut ‚GiveMeSport‘ und ‚Transfermarkt.de‘ wurde von den Beteiligten eine Lösung gefunden. Der FC Cincinnati wird 400.000 Dollar GAM (General Allocation Money) von den Vancouver Whitecaps für die Discovery Rights für Müller erhalten. Beim kanadischen MLS-Franchise erhält der Angreifer bis zum Ende der laufenden Spielzeit zwar keinen Spot als Designated Player, ab 2026 aber schon. Damit haben die Kanadier den 25-Jährigen letztlich von einem Wechsel überzeugt.

Als Designated Player kann Müller außerhalb des Salary Caps bezahlt und dementsprechend deutlich besser entlohnt werden. Zwischen den Whitecaps und Müller sind nur noch Details zu klären, heißt es. Der Vertragsabschluss sei in den finalen Zügen. Der Stürmer wird zum ersten Mal außerhalb der Bundesliga seinem Beruf nachgehen. Während seiner gesamten bisherigen Profikarriere stand Müller beim FC Bayern unter Vertrag.