40-Millionen-Paket: Tuta verlässt die Eintracht

Eintracht Frankfurt dünnt die Defensive aus und lässt Tuta ziehen. Ein Jahr vor Vertragsende wechselt der 26-Jährige zu Al Duhail SC nach Katar. Beim Vizemeister der vergangenen Saison unterschreibt Tuta dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag. Als Ablöse fließen 15 Millionen Euro an die SGE.

Bei Al Duhail kassiert Tuta, sollte er die vollen fünf Vertragsjahre ausreizen, insgesamt 25 Millionen Euro netto. Eine lukrative Offerte, die am Ende den Ausschlag gegenüber einem Verbleib in Europa gab. Insgesamt blättert der Wüstenklub also ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro für den Defensvispezialisten hin.

Sportvorstand Markus Krösche sagt zum Abschied: „Tuta war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat an der Entwicklung und dem Erfolg der Eintracht in dieser Zeit einen großen Anteil. Durch den Gewinn der UEFA Europa League wird er für immer Bestandteil der Klubgeschichte sein. Für uns war es daher selbstverständlich, dass wir seinem Wechselwunsch entsprechen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“