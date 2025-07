BVB erhält Gueye-Konkurrenz

Nach dem Abgang von Bryan Mbeumo (25) für 75 Millionen Euro zu Manchester United bekommt der FC Brentford Konkurrenz auf der Suche nach einer neuen Offensivkraft. Laut der ‚Sun‘ mischen nun ausgerechnet die Red Devils im Poker um Wunderkind Idrissa Gueye (18) vom FC Metz mit. Auch Borussia Dortmund ist an dem Mittelstürmer interessiert und hat bereits Gespräche mit seinem Umfeld geführt. Metz soll für den Senegalesen eine Ablöse von 15 Millionen Euro aufrufen.

Während die Dortmunder Gueye als Backup für Serhou Guirassy (29) sehen und United ihn als vielversprechende Option für die Zukunft betrachtet, könnte Gueye bei den Bees sofort Spielzeit in der Premier League erhalten. Als weitere Verehrer gelten West Ham United, der FC Southampton, die Wolverhampton Wanderers und der FC Burnley sowie Parma Calcio aus Italien. Gueye war erst im Januar von Génération Foot nach Metz gekommen. Mit fünf Toren in 17 Spielen verhalf er den Franzosen zum Aufstieg in die Ligue 1. Vor knapp zwei Jahren debütierte er für die senegalesische Nationalmannschaft. Gueyes Arbeitspapier ist noch bis 2029 gültig.