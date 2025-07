Die Spieler mit den größten Gesamt-Transfererlösen

Der Transfer von Angreifer João Félix (25) zu Al Nassr ist abgeschlossen und spült dem Vernehmen nach mindestens 30 Millionen Euro in die Kassen des FC Chelsea. Damit kommt der Portugiese auf Transfererlöse von insgesamt 225,7 Millionen Euro und reiht sich auf Platz vier direkt hinter seinem künftigen Teamkollegen und Landsmann Cristiano Ronaldo (40) in die Liste der Spieler mit den höchsten Gesamt-Transfererlösen ein. Angeführt wird die Liste von Neymar (33), dessen Gesamtvolumen sich auf 400 Millionen Euro beläuft. Denkbar knapp verpasst Kylian Mbappé (26) mit 180 Millionen für seinen Transfer von der AS Monaco zu Paris St. Germain die Top zehn.

Unter der Anzeige geht's weiter