Bayer 04: Badé besteht Medizincheck

Lukas Hörster
Loïc Badé im Olympia-Einsatz für Frankreich @Maxppp

Loïc Badé wird sehr zeitnah neuer Spieler von Bayer Leverkusen. Nach FT-Informationen hat der 25-jährige Innenverteidiger seinen Medizincheck erfolgreich absolviert.

Badé kommt vom FC Sevilla zum deutschen Vizemeister, der sich die Verpflichtung bis zu 29 Millionen Euro Ablöse kosten lässt. Unter anderem schauen Borussia Dortmund und Inter Mailand in die Röhre.

Bundesliga
La Liga
Leverkusen
Sevilla
Loïc Badé

