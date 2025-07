Félix wechselt zu CR7

2018/19 gehörte João Félix zu den aufregendsten Teenagern in ganz Europa. Bei Benfica Lissabon versetzte der Offensivspieler die Fans in Staunen, am Ende der Saison war er Atlético Madrid ganze 127,2 Millionen Euro wert. Seit dem Wechsel in Spaniens Hauptstadt kannte die Aktie des 25-Jährigen allerdings nur noch einen Weg – nach unten.

Sowohl in Spanien bei Atlético Madrid und dem FC Barcelona als auch in England beim FC Chelsea oder in Italien beim AC Mailand wurde Félix nicht glücklich und ließ sein Können nur selten aufblitzen. Ursprünglich wollte er an alter Wirkungsstätte zu alter Stärke zurückfinden, das Geld war nun aber verlockender.

Wie Al Nassr verkündet, läuft der Rechtsfuß ab sofort an der Seite von Landsmann Cristiano Ronaldo auf. Dem Vernehmen nach überweisen die Saudis 30 Millionen Euro an Chelsea. Die Blues erhalten obendrein eine Weiterverkaufsbeteiligung.