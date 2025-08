Einer muss gehen: HSV vor harter Entscheidung

Beim Hamburger SV wird entweder William Mikelbrencis (21) oder Silvan Hefti (27) noch in diesem Transferfenster seine Koffer packen müssen. Da die Rothosen noch einen neuen Rechtsverteidiger an Bord holen wollen, aber gleichzeitig nicht mit drei Spielern für die Position in die Saison gehen möchten, ist laut der ‚Bild‘ ein Abschiedsduell entbrannt. Für den Verlierer der Vorbereitung ist beim HSV diesen Sommer Schluss. Das soll zeitnah, aber spätestens zum Ende der Vorbereitung entschieden werden.

Zuletzt hatte Mikelbrencis die Nase vorn, der ‚Bild‘ zufolge hat der Franzose seinen Vorsprung gegenüber Konkurrent Hefti jedoch eingebüßt. In der vergangenen Saison konnte der Schweizer in seiner Premieren-Saison am Volkspark in 20 Einsätzen nicht wirklich überzeugen. Mikelbrencis, der seit 2022 beim HSV spielt, durfte derweil in 26 Partien ran. Während der Youngster vertraglich nur noch bis 2026 gebunden ist, läuft Heftis Vertrag noch bis 2028. Wer dafür künftig die rechte Abwehrseite neu beackert, ist noch vollkommen offen.