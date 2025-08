Toptalent Kömür freut sich auf Wagner-Fußball

Mert Kömür hat in dieser Saison mit dem FC Augsburg Großes vor. Das betont der 20-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘: „Ich möchte so viel wie möglich spielen, am liebsten jede Woche, und etwas erreichen. Ich setze meine Ziele bewusst hoch. In dieser Saison will ich der Bundesliga zeigen, was ich kann.“

Der offensive Mittelfeldspieler setzt dabei große Hoffnung in den aktiven Fußball unter dem neuen Trainer Sandro Wagner. „Ich freue mich, wenn wir mehr mit dem Ball spielen wollen. Das passt genau zu mir. Ich habe natürlich schon mal länger mit dem Trainer gesprochen. Er sieht mich auf der Zehn oder außen auf der Acht. Er weiß genau, wo meine Stärken liegen und traut mir viel zu“, so Kömür.