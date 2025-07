Toptalent verfällt dem großen Geld

In Kürze wird Saimon Bouabré seine Zelte in Saudi-Arabien aufschlagen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt laut Fabrizio Romano von der AS Monaco zum NEOM SC in die Saudi Pro League. Als Ablöse fließen zehn Millionen Euro, zwei Millionen Euro können durch Boni hinzukommen.

Beim Klub aus der Planstadt des Wüstenstaats erhält Bouabré einen sehr ansprechend dotierten Fünfjahresvertrag. In Monaco hätte der Rechtsfuß noch bis 2026 unter Vertrag gestanden, nun verlässt er seinen Ausbildungsklub frühzeitig. Von der U16 bis zur U20 gehörte Bouabré durchgehend zu den Jugend-Nationalteams von Frankreich. In der vergangenen Saison schnupperte er erstmals Ligue 1-Luft.