Coman unterschreibt heute

Kingsley Coman (29) wird am heutigen Freitag Spieler von Al Nassr. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Flügelspieler heute seinen Vertrag beim Klub aus Riad unterschreiben.

Dieser bindet Coman bis 2028 an Al Nassr und sichert ihm insgesamt bis zu 75 Millionen Euro netto. Der FC Bayern wird mit einer Ablöse knapp unter 30 Millionen Euro entschädigt.