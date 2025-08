Lukébakio in die Champions League?

Der ehemalige Bundesliga-Profi Dodi Lukébakio könnte in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der AC Mailand den Belgier auf dem Zettel. Bereits im Winter waren die Rossoneri am 27-Jährigen interessiert.

Nach einer verkorksten Saison mit dem FC Sevilla, der dem Abstieg in La Liga nur knapp entronnen ist, strebt Lukébakio offensichtlich eine Luftveränderung an. Der Angreifer war vor zwei Jahren für zehn Millionen Euro von Hertha BSC nach Andalusien gewechselt. Zuvor hatte er auch schon für Fortuna Düsseldorf und den VfL Wolfsburg gespielt.