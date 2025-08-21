FC Bayern: Bischof erfolgreich operiert

Etwas überraschend muss der FC Bayern vorläufig auf die Dienste von Tom Bischof verzichten. Wie der amtierende Meister bekanntgibt, wurde der 20-jährige Mittelfeldspieler kurzfristig am Blinddarm operiert. Mindestens für den morgigen Bundesliga-Auftakt (20:30 Uhr) gegen RB Leipzig stehe Bischof nicht zur Verfügung. Laut ‚Sky‘ könnte er bis zur Länderspielepause Anfang September ausfallen.

Der Linksfuß war erst in diesem Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt. Sowohl bei der Klub-WM als auch beim Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) kam er bereits zum Einsatz. Sein Liga-Debüt für den FCB wird sich aber noch ein wenig hinauszögern.