HSV: Fünf Millionen für Posch?

Der Hamburger SV kommt in seinen Bemühungen um Abwehrspieler Stefan Posch (28) voran. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ laufen die Verhandlungen zwischen dem HSV und dem FC Bologna derzeit auf einen festen Transfer und keine Leihe hinaus. Die Italiener fordern für den nur noch bis 2026 gebunden Österreicher eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro. So viel hatte Bologna vor zwei Jahren an die TSG Hoffenheim gezahlt. Die Rahmenbedingungen des Deals stehen also fest.

Mit Posch selbst sind sich die Rothosen grundsätzlich über den Wechsel einig. Das berichtet am heutigen Dienstag die ‚Gazzetta dello Sport‘. Zuvor hatte auch das ‚Hamburger Abendblatt‘ über die Übereinkunft berichtet. Der ‚Bild‘ zufolge hat der Aufsteiger neben dem Rechtsfuß jedoch auch noch andere Kandidaten im Blick und führt weitere Gespräche. Bologna schaut sich ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge derweil nach möglichem Ersatz für Posch um.